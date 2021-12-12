總統蔡英文的論文門成為近來最受關注的新聞話題之一，留學英國的前台北市議員童仲彥日前上大英圖書館網站查詢，卻找不到蔡英文的論文，也沒找到指導教授和口試委員，令他感到納悶。對此，資深媒體人謝寒冰直言，蔡英文的論文風波最讓他感到奇怪的地方是，蔡英文只要簡單秀出論文就可證明的事，為何卻不這樣做。

畢業於英國劍橋大學社會政治學碩士的童仲彥11日接受專訪時表示，自己7日親自上大英圖書館的電子論文檢索系統，搜尋蔡英文論文，打算看論文本文和細節這2大部分，但自己按了連結之後，卻跳出「錯誤的訊息」，而且也沒找到指導教授，令他覺得費解和奇怪；且蔡英文回國後申請政大教職，所填的論文題目，竟和畢業論文題目不同，這都是很令人匪夷所思的，也超乎常人想像。

對此，謝寒冰今（12日）在政論節目「新聞大白話」上表示，論文難免都會有小瑕疵的發生，可是為什麼全部都會發生在蔡英文身上，這才是令人覺得奇怪的地方，難道是因為蔡英文的磁場很強烈，到哪都會有狀況發生？

謝寒冰直言，蔡英文的論文門風波讓他感到最奇怪的是，如果自己是蔡英文，只要把論文拿出來秀給大家看，並告知口試指導教授是誰，所有的問題不就解決了？不然蔡英文也有同學可以作證，怎會一個很簡單就可以說明的事情，為什麼蔡英文始終沒有說明清楚，「你越是抱持這種態度，我越覺得有鬼」。

針對蔡英文的論文議題，總統府發言人張惇涵11月30日回應稱，總統府仍不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。