文慧如昨辦生日音樂會。（華研提供）

文慧如11日迎接28歲生日舉辦「做你的太陽生日音樂會」，現場湧入上百位粉絲幫她過壽，也是她暌違3年再和歌迷在專場演出上近距離面對面，她興奮直呼：「費心籌備了這麼久，終於等到這一天的來臨，真的非常開心。」音樂會邀來曾一起合唱〈全放空〉的鼓鼓（呂思緯）擔任嘉賓，不僅同台演出相挺，還為文慧如及製作人男友張暐弘送上親手製作的禮物。

開場文慧如就一連演唱〈同行〉、〈Don’t be afraid〉等歌，見到台下滿座的觀眾，鬆了一口氣說：「這場演出真的一波三折，一直到開演前都不確定是否能如期見到大家，很焦慮又會在臨門一腳之際被迫取消。」道盡一年來數次舉辦專場，無奈遇到疫情而無法順利舉辦的心情，也使她能越坦然地看待無常，在舞台上「開示」放送正能量：「這段時間我好幾次被自己的情緒打敗，有次在吃水煮蛋時，突然發覺原來能吃到自己很愛的食物，是非常開心的事，也讓我體悟『活在當下』會更快樂，便相信一切都是有希望的。」

演唱〈全放空〉前，文慧如現場徵求是否有想與她合唱的觀眾，在一片羞澀寂靜中突然有位男生大方舉手喊道：「我要和你一起唱〈全放空〉！」大家才發現原來是鼓鼓喬裝成歌迷，隨後鼓鼓帶領所有人高唱生日快樂歌，一邊推出藍莓蛋糕，並送上由他一槌一槌親手敲刻出代表文慧如及張暐弘字母的黃銅復古飯店牌，他說：「合作〈全放空〉和慧如結識，感受到她心裡很有愛，有許多感受想要透過音樂創作跟世界分享。得知慧如被求婚成功的消息後，很替兩位開心，所以幫他們打了有互相名字的吊飾，代表你們是屬於彼此的。」鼓鼓在台上獻上真摯祝福，文慧如感動地向他表達感謝之餘，不忘打趣說：「生日音樂會突然變得好像聯誼節目，謝謝鼓鼓幫我成功配對到男伴了。」