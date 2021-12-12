UFC女子雛量級冠軍紐涅茲被挑戰者佩納壓住，屈服於裸絞。（美聯社）

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UFC最強格鬥女將亞曼達紐涅茲（Amanda Nunes）爆冷遭到擊敗，她在12日開打的UFC 269女子雛量級冠軍防衛戰中輸給了「委內瑞拉魔女」佩納（Julianna Pena），佩納在第2回合以裸絞迫使紐涅茲投降。評論員Joe Rogan直呼這是「運動史上最大爆冷，最偉大的一回合。」來自巴西的紐涅茲已經7年沒有被擊敗（12連勝），很長時間被視為世界最偉大的女子格鬥運動員。

佩納賽後宣告：「我一點都不驚訝，混蛋！我告訴過你們，絕不要再質疑我！」佩納花費超過1年的時間向紐涅茲叫陣，但沒人認為她能夠真的打贏，她賽前4戰2敗狀況普通，賭盤給她1賠6.5。不過佩納並非史上最大冷門，至今的女子格鬥最大冷門仍是2015年荷姆(Holly Holm)擊敗了龍達魯西(Ronda Rousey)。龍達魯西隔年捲土重來，又被紐涅茲賞了第一回合KO。

令人意外的是比賽的過程，短短幾分鐘佩納狠揍了紐涅茲90拳，紐涅茲只打中58拳。最後紐涅茲背部朝上被壓制在地，佩納從後方將她鎖頸擊敗。畢竟獲勝有很多種方式，佩納是在站立和地板兩階段都徹底壓倒對手。

裸絞是一種從背後勒住對方頸部的強大固定技，如果完全切入平均8.9秒就可使對手陷入昏迷。UFC 269的另一場比賽也有女選手Gillian Robertson成功使出裸絞，對手Priscila Cachoeira無法掙脫，居然伸手往後使出違規的插眼，不過最後仍被鎖到投降。