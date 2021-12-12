胡姓女子去年8月駕駛自小客車沿國道一號南下行經台南路段時，因多次變換車道未全程打方向燈遭後方車輛錄影檢舉，短短22分鐘違規12次，遭罰3萬6000元罰鍰，胡女收到罰單後，認為違反連續舉發規定，因此，提出行政訴訟，法官勘驗檢舉畫面，認為有6張罰單確實不符連續舉發規定，判處撤銷6張罰單，可上訴。

判決指出，胡女2020年8月4日上午9時6分駕車行經國道一號台南段時，因多次未依規定全程使用方向燈遭後方車輛錄影檢舉，從南下283公里處至323公里處行駛22分鐘，共被拍下違規12次，沒多久，胡女就收到12張各3000元罰單，且還被記違規點數12點。

但胡女不服短時間遭連續舉發，因而提出行政訴訟討公道，胡女主張，同一駕駛行為時間間隔短暫，卻遭多次裁罰，明顯違反一行為不二罰原則，聲明應該要撤銷罰單。

而高市府交通局認為，連續舉發相距6公里、6分鐘的規定，應是指單一或具有持續性的違規行為，如連續超速、違規行駛路肩等，胡女每次變換車道應按自然單一行為判斷原則分別處罰，否則若只算一次違規，未來不就代表民眾可以隨意變換車道？恐影響附近駕駛安全。

高雄地方法院審理時，法官勘驗檢舉畫面，認為胡女確實有變換車道未依規定全程使用方向燈事實，但違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘，或未行駛經過一個路口，應該以單一違規行為論處，而胡女有6次違規，舉發時間都在6分鐘、6公里內，在短時間內連續舉發，有違比例原則，因此撤銷其中6張罰單，全案仍可上訴。