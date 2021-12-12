台北市議員王浩發現，明年有28所學校有購置吸塵器需求、預計購置46台吸塵器，而多數學校用途為清潔需脫鞋的木質地板教室，但各校編列單價金額卻相差甚鉅，有學校預計購置單價數萬元的名牌吸塵器，也有學校僅買幾千元的國產品牌吸塵器，他質疑，學校吸塵器財產年限僅5年，未評估價錢與功能性，直接選擇市價高昂的名牌商品，相當浪費教育基金。

王浩指出，由於吸塵器並非由教育局統一招標，而是各校分別以小額採購自行編列預算與購置，因此，產生各校編列金額差異大的情形，要花多少錢購買何種廠牌及型號，全憑各校自由心證，他舉例，中山國中僅編列每台4500元預算，購買國產品牌吸塵器，而卻有17所學校編列每台單價萬元以上預算購買進口品牌吸塵器。

王浩表示，高價品牌包括TOSHIBA、LG、Dyson等，這當中有8所學校預計購買Dyson，若以吸塵器單價排列，金額最高前5名依序為成功高中每台3萬1900元、內湖國小每台2萬4900元、瑠公國中每台2萬3000元、啟聰學校每台2萬2000元、南港國小每台2萬1000元，相同功能與用途，成功高中竟比中山國中多花6倍多的經費。

王浩認為，學校吸塵器財產年限僅5年，每5年就要重新購置一次，各校依需求購置物品時應先就各廠牌訪價，評估功能與價格後再決定購買廠牌與型號，進口廠牌單價高卻未必性價比高。

王浩指出，如多校有類似需求的商品，教育局應以共同採購方式處理、進行訪價跟議價，教育基金資源有限，與其花費高額經費在消耗品上，不如仔細評估再購置物品，將能省下許多經費，讓資源更合理的被運用、投入更多元的教育面向。

北市教育局副局長陳素慧回應指出，大部分學校都有購置的物品，就會有編列標準，但吸塵器並非每個學校都有需求，所以沒有編列標準，而議員所提到的28所學校，教育局也會思考訂一個編列標準。

陳素慧說，像是有些學校有木工教室，除了吸塵設備，還想購置吸塵器加強，因為已有設備，可能只要買簡單的就好，依需求編7000到10000元的價格給學校採購，但如果是特教教室，學生使用頻繁，特教生又不可能打掃那麼乾淨，可能就需要比較好的吸塵器。

陳素慧強調，實際上都要依照明年真正發生的情況，才能支用，如果現在編列3萬，但是明年教室設備費用如果剩餘不足，學校就無法購買。