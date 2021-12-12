銘傳U15的柯爵希首場比賽看得出個人球技大幅度成長。（中華足協提供）

2021台灣青年足球聯賽U-15男子組繼上周U18男子組復賽後，12日也接著復賽，受到新冠肺炎疫情的影響，在賽制方面從原先的單循環積分賽制調整為「類盃賽」賽制，參賽的14支隊伍經由抽籤分為A、B、C、D四個小組進行第一階段小組賽，第一階段小組前兩名將可進入第二階段A、B組，剩餘球隊則進到C組進行循環賽。第二階段A、B組前兩名晉級下一階段進行循環淘汰賽，積分最高者決定出最後的冠軍得主。

而今日在百齡足球場首先進行的是建功高中與銘傳 U15之間的比賽，在賽前現場飄起了細雨，雙方都必須在泥濘的天然草皮上競技，最終建功高中在上半場落後2球的劣勢下，下半場攻進3球逆轉以3比2擊敗銘傳U15。

建功高中助理教練石俊傑表示，「對於青年聯賽的復賽很樂觀，上一季球員們在聯賽賽制下成長，今年由於新冠疫情的關係停擺很久，賽制也因應調整為盃賽性質，是有淘汰的可能，球員在背負壓力進行比賽也是一種經驗，每場比賽都要把專注力提高，上半場球員就是少了一些專注才讓對手進了兩顆球，中場休息也有提醒選手，也換上已經是9年級的盧仕恩，他也把握住機會順利帶領隊友拿下勝利。

今年即將從國中部畢業的盧仕恩是改變整場比賽的轉捩點，第71分鐘在門前接獲隊友的角球直接頭槌入網追平比數，第86分鐘同樣靠著門前的嗅覺找到隊友的傳球一腳推射入網逆轉比賽，他說：「上半場看大家在落後的局面，踢得死氣沉沉的，自己上場就是希望改變氣氛，教練也有指示嘗試傳一些不一樣的傳球，讓大家跑起來，最後拿下勝利很開心。」對於即將於國中畢業的自己，他表示希望繼續留在建功高中，可以繼續參加U18的隊伍繼續精進自己的足球技巧。

銘傳U15教練曾台霖指出，球隊中滿多球員成長的幅度滿大的，特別是幫助球隊攻進第2顆進球的柯爵希，第1場比賽在技巧與站位就看得出來與上賽季明顯不同，當然還有進步的空間，看好這個孩子未來的發展。