四大公投案投票進入倒數，蔡英文總統、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌12日到台南出席公投說明會，府院3巨頭齊聚宣講，蘇貞昌說，美國對台灣十分重要，國民黨只會抱中國大腿，會害死台灣，請大家1218一定投下四個不同意，不讓國民黨再亂下去。

蘇貞昌一上台先細數歷年政績，強調民進黨政府會做事；反觀國民黨只會在立院丟水球、丟豬肉臟，丟台灣的臉，這些在野黨只有一個「亂」字，說要重啟核四，但現在執照已過期、廠商已解散，燃料棒也送回美國，台灣位於地震帶上，萬一發生核災，台灣受得了嗎？

蘇貞昌提到，美豬進口萊劑參考國際標準，當年馬英九要開放萊牛，在國際標準出爐後，民進黨就接受，9年來，台灣人吃了都沒事，現在國民黨卻說萊豬是「毒豬肉」、「瘋豬肉」，美國在台協會台北辦事處長孫曉雅也聽不下去，出來反對。

他也強調，這次台灣需要疫苗，美國專機送400萬劑來台灣，也支持台灣加入世衛，捍衛台海和平安全，美國對台灣十分重要，但國民黨卻抱中國大腿，這樣會害死台灣。