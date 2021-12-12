高雄市警用車輛老舊狀況相當嚴重，市長陳其邁對此情況非常重視，今年極力爭取到中央補助經費新臺幣(以下同)2億4,806萬元，並指示配合編列110年度一般性補助款1億305萬元，合計109至110年可供汰換警用車輛經費高達3億5,111萬元。

針對高雄市警用車輛汰換，陳其邁爭取中央補助2億4,806萬元，並指示配合編列110年度一般性補助款1億305萬元，合計109至110年可供汰換警用車輛經費高達3億5,111萬元。(高雄市警局提供)

針對高雄市警用車輛汰換，陳其邁爭取中央補助2億4,806萬元，並指示配合編列110年度一般性補助款1億305萬元，合計109至110年可供汰換警用車輛經費高達3億5,111萬元。(高雄市警局提供)

其中109年度中央補助款1億7,737萬元，購置警用車輛197輛(巡邏車107輛、偵防車90輛)；110年度中央補助款7,069萬元及市府一般性補助款1億305萬元，購置警用車輛共194輛(巡邏車146輛、偵防車48輛)，採購之警用汽車於110年3月起陸續交車，至110年11月底分8梯次完成所有採購驗收，合計共汰換391輛警用汽車，使本市警用汽車逾齡率自60.24%大幅降至21.02%，有效改善警用裝備，並增進員警執勤效能及提升打擊犯罪能量、增進治安維護功能。

針對高雄市警用車輛汰換，陳其邁爭取中央補助2億4,806萬元，並指示配合編列110年度一般性補助款1億305萬元，合計109至110年可供汰換警用車輛經費高達3億5,111萬元。(高雄市警局提供)

陳市長表示治安與交通係民眾對政府施政滿意度之重要指標，而警用車輛更是打擊犯罪及維護交通秩序之利器，為貫徹政府維護良好社會治安及交通之政策，以及保障員警執勤安全、強化警勤機動能力，期精進執法品質，營造和諧安寧之社會秩序，打造宜居城市。