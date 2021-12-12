呂坤和透過「庭院深深」系列70件版畫作品，帶領大家看見精湛與樸實交會的金門建築之美。（李金生攝）

呂坤和的庭院深深系列版畫作品之一「鱗萃比櫛」。（李金生攝）

呂坤和的庭院深深系列版畫作品之一「飄渺飛樓百尺連」。（李金生攝）

呂坤和的庭院深深系列版畫作品之一「渡頭餘落日」。（李金生攝）

呂坤和的庭院深深系列版畫作品之一「物換星移幾度秋」。（李金生攝）

呂坤和的庭院深深系列版畫作品之一「斷瓦殘垣思出洋」。（李金生攝）

呂坤和的庭院深深系列版畫作品之一「尺椽片瓦見綠地」。（李金生攝）

走進金門傳統聚落，窄巷長弄迂迴穿繞，躍然眼前的大洋樓與紅磚閩南古厝高低相連，在難掩斑駁的壯觀殘影中，訴說著它們過往的光陰故事。前金門縣文化局長呂坤和透過「庭院深深」系列70件版畫作品，帶領大家看見精湛與樸實交會的金門建築之美。

以彩墨畫作崢嶸藝文界的呂坤和，當年就讀台師大美術系時，即是以版畫第1名畢業，此次以金門傳統建築為題材，運用新媒材「柔版」表現古厝的歷史與文化厚度，彰顯建築體的歷史記憶與雋永人文的本質外，也有一些是透過數位輸出，揮灑新媒材技法的創作特性獲得「台灣現代版畫之父」廖修平的激賞和肯定。

島上百餘棟中西合璧式的洋樓，壯闊建築樣式和多元裝飾元素，以及妝點百年古厝磚牆的人字、丁字、斗子和亂石砌法，在呂坤和獨到的夾壁式呈現下，都讓象徵高貴的燕尾翹脊和含蓄內斂的馬背，得到一種補償和強化作用，也讓人通過畫作的空間舖陳和晦明對比，起到與作者、作品間的對話和交流，不禁隨之徜徉悠遊其中。

「日暮鄉關何處是」、「碎瓦頹垣洋樓在」、「飄渺飛樓百尺連」，呂坤和的系列作品舖陳的不僅是走過烽火，烙印歷史軌跡的金門建築之美，更多的是在夕陽無限好的回眸凝視中，對故鄉的人文關懷和繾綣深情，因此也讓它們躍動於版畫中，釋放出充滿靈動的吶喊和活潑趣味。

金門縣文化局第一展覽館展出他的「庭院深深」系列作品，截止日是11／15。走遍全島看過洋樓、古厝群，何妨也看看它們在版畫的模樣，也讓呂坤和告訴大家：庭院深深深幾許？