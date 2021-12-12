台中第二選區立法委員候選人顏寬恒成立龍井後援會。（顏寬恒服務處提供／陳淑芬台中傳真）

【LIVE直播】衝刺中二選區補選 顏寬恒龍井區後援會成立｜2021.12.12

台中第二選區立法委員候選人顏寬恒今天成立龍井後援會，他向支持者道歉表示，很多人為幫他助選，遭到檢調調查，想要支持卻要瞻前顧後。此外，他並抨擊對手林靜儀，竟以藻礁公投若通過，脅迫台中人吞下中火多燒500萬噸煤炭。顏並承諾，他若當選，中火的燃煤量只會繼續減少，不會再增加。

顏寬恒的龍井後援會今天熱鬧成立，由前議長林士昌擔任主委、龍井農會總幹事林裕議擔任後援會總幹事，現場還有顏寬恒的父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、市議員林孟令及在地里長等人到場支持。

林士昌致詞表示，過去顏寬恒及父親顏清標為地方做了許多建設，但一到選舉，四面八方的謠言滿天飛，企圖抹煞他們的努力，呼籲鄉親這次要睜大眼睛，選擇在地候選人，讓了解在地的顏寬恒進到立法院為大家發聲。

顏清標則表示，一家五代人從小就在當地成長，不曾離開，他過去擔任議員、立委時期，就和林士昌、林裕鄉等人一起打拚，呼籲鄉親集中選票支持顏寬恒。

顏寬恒致詞時向鄉親交出7年立委任內，爭取水利、交通及教育等成績單。顏並向支持者道歉說，很多人為幫他助選，卻遭到檢調的調查，讓很多人想要支持卻要瞻前顧後、畏首畏尾，他並感謝在場站出來無所畏懼的鄉親朋友的支持。

對中火問題，他火力全開抨擊民進黨對手林靜儀，批評她在臉書上稱，如果藻礁公投通過，北台灣將會出現137億度的用電缺口，中火將會多燒500萬噸煤炭，要到中二選區參選，沒有提出改善方法，卻要脅迫台中人吞下這500萬噸的煤炭。顏並承諾，他若當選，中火的燃煤量只會繼續減少，不會再增加。