雲林縣土風舞協會「千人土風舞」場面壯觀，創會理事長張麗善（前中）帶頭起舞紓緩身心。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林縣土風舞協會」12日於縣立體育館舉辦「雲舞風華，善愛雲林」土風舞聯合成果展藝會，超過1000人的土風舞愛好者一起歡樂起舞，場面壯觀，協會創會理事長張麗善表示疫情期間大家少了聚會共舞的機會，此次邀請上千同好共襄盛舉，紓緩大家的身心壓力。

喜愛土風舞的張麗善，20多年前與同好們共同創立「雲林縣土風舞協會」，每年藉由聯歡活動與成果展「以舞會友」，12日成果展藝會吸引逾千人同樂，除了各組表演，還有場面壯觀的千人共舞，平均年齡50歲的「5萬歲團」讓現場high翻天。

張麗善表示，身為「雲林縣土風舞協會」創會理事長，看到協會規模日益龐大，會員已超過1000人，個個充滿活力，非常開心，她與在場的每1名兄弟姐妹都有著深厚的感情，協會成立20多年來，每年辦理聯歡活動，除了希望大家多運動，更希望像一家人彼此關心幫助。

張麗善說，疫情讓許多人感到壓力，希望藉由土風舞的推廣，讓大家紓緩身心。為了舉辦此次千人土風舞活動，現任協會理事長洪惠玲與幹部們花了很多時間籌備，場地與燈光比照國際舞蹈規模，非常用心。跳舞可以讓人心情愉悅，土風舞是1項溫和的運動，歡迎大家踴躍參與。

會員們指出，土風舞協會規模愈來愈大，大家的向心力很強，有活動都會盡量出席，今年4月「全中運在雲林」開幕典禮，協會集結縣內20鄉鎮600多名平均65歲好姐妹，帶來氣勢磅礡的土風舞，驚艷全場，也為自己寫下歷史紀錄，此次的千人土風舞，同樣成為大家的難忘回憶。