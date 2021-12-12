「ROG VIP DAY」找來遊戲實況主女神小熊、歌手熊仔、咪咪蛋、學長Abby、阿樂還有眾多粉絲參與。（石智中攝）

遊戲實況主女神小熊分享成名心路歷程。（石智中攝）

人氣饒舌歌手「熊仔」擔任一日店長。（石智中攝）

華碩旗下電競品牌「Republic of Gamers (ROG) 玩家共和國」12日舉辦「ROG VIP DAY」找來遊戲實況主女神小熊、歌手熊仔、咪咪蛋、學長Abby、阿樂還有眾多粉絲參與。

擁有數十萬粉絲追蹤的遊戲實況主女神小熊獨家分享成名歷程，她說，一開始只是喜歡玩遊戲，當時「實況主」並不盛行，所以要跟家人解釋想要打遊戲過生活是一件不容易的事情，她一邊在速食店打工，一邊努力經營平台，當時她給自己設下停損點，希望自己1年後可以達到月薪3萬，沒想到7年後，現在最高月薪早已超過當時設定10倍以上，疫情前主要營收靠主持，現在營收來自電玩跟美食業配。

她說，很多遊戲玩家、學生對實況主一職抱有憧憬，她分享，喜歡遊戲是入行的基本，最重要的是練習反應、口條，一邊打遊戲一邊聊天，這樣才會吸引群眾，她花了很多時間練習說話，方法就是「念報紙」，每晚花15分鐘念1篇喜歡的文章，另外她也刻意把鐵粉的名字、聊天內容記下來，這是高人氣的關鍵心法。

她也建議，不要全職投入，可以一邊保有工作，再慢慢投入這個領域，她也是慢慢練出來的，甚至一開始謀職也不順利，徵選《英雄聯盟LoL》主持，一開始面試失敗，後來因緣際會下敗部復活，才有了現在的她，她坦言，努力需要實力也需要運氣，當然也謝謝自己沒有因為失敗而放棄。

電競配備「ROG」創立於2006年，為玩家提供高效優異的電競產品，產線跨足主機板、顯示卡、筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、電競手機、音訊設備、網通以及電競周邊及配件，是許多玩家首選，更是女神小熊遊戲實況配備首選。