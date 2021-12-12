四大公投案決戰倒數黃金周，國民黨全黨大動員，與秋鬥民團合辦「我同意！YES大遊行！」走上街頭，國民黨前主席洪秀柱怒酸，民進黨說愛台灣，「就像林秉樞愛高嘉瑜的愛法，愛得要你去死」，他們不願意看到民意是什麼，他們的愛台灣是害台灣。

洪秀柱表示，四個公投都同意，因為是真心的愛台灣，為台灣的永續生存發展；而民進黨也說愛台灣，「但他們的愛台灣，就像林秉樞愛高嘉瑜的愛法，愛得要你去死」、「民進黨愛台灣，是愛大家去死」，他們不願意看到民意是什麼，他們的愛台灣是害台灣。

洪秀柱痛批，蔡政府無視人民健康，不但需要大家吃萊豬，還認為萊克多巴胺是健康食品，農委會的主委竟然還稱萊克多巴胺是健康食品，「叫他把萊克多巴胺當疫苗打好了」，這種官員沒良心，詛咒台灣老百姓去死。

前主席江啟臣表示，雖然下雨，但他看見大家臉上表情很光榮，風雨生信心，下禮拜六人民要用公投自己做主，「民主不是民進黨做主，而是人民做主」，並強調這次的公投不是政黨對決，如果有，其實只有一個政黨，那就是「現在的民進黨」對上「過去民進黨」。