《為了國家》由卡里姆萊克盧（左起）、宋芸樺及沙伊恩布曼丁共同主演。（馬氏影業提供）

摩洛哥、法國與台灣3地拍攝電影《為了國家》在台開鏡，導演哈希德阿米與主角卡里姆萊克盧、沙伊恩布曼丁、宋芸樺皆出席開鏡儀式。宋芸樺先前已前往法國拍攝相關戲份，首度以全英語演出的她表示，接下這部戲時就被劇本中真摯的兄弟情誼所打動，從這次的演出學到很多，哈希德阿米也對宋芸樺的表演讚賞有加：「很幸運能夠與宋芸樺合作，我對她的演出與聰穎才智感到相當驚艷！」

哈希德阿米的首部作《放牛班的提琴手》曾獲選釜山影展、威尼斯影展，本作為他的第部劇情長片，改編自他與弟弟的親身經歷，描述1名軍人在軍校被霸凌致死，軍方卻因為種種原因無法將其下葬，他的哥哥於是為弟弟站上前線抗爭，同時回憶起兩人相處的過往。哈希德阿米表示，他的弟弟曾在10多年前在台大就讀，卻在返國就讀軍校後被霸凌而不幸離世，「我沒有1天不想念他，以及在台北那段時間，讓彼此真正變成兄弟的時光」。

卡里姆萊克盧及沙伊恩布曼丁飾演片中兄弟檔，前者曾以《神鬼掏金》入圍法國凱薩獎最具潛力男演員，近期參與演出的《下課後的祕密》更將代表比利時角逐奧斯卡最佳國際影片；後者則擔任坎城金棕櫚得主阿布戴柯西胥《宿命．吾愛》3部曲的男主角，兩人皆為演出提前訪台，感受台灣風土人情。

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