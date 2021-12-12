「2021秋鬥大遊行」今(12)日於凱達格蘭大道盛大展開，秋鬥團體歷時1個月的下鄉行腳拚公投也於今日台北凱道會師。勞工團體於秋鬥遊行表示，蔡政府以拚經濟為由犧牲人民健康強硬開放萊豬，是獨裁的體現，更是蔡總統用食安換取政治資本。

今年公投主題為「反獨裁、護民主、拚公投」，勞動人權協會執行長王娟萍表示，政府說軍警、消防人員、學生、運動員都不能吃萊豬，顯然民進黨政府知道萊豬有毒，明知有毒還引進來，到最後只能逼著勞工吃。

王娟萍指出，民進黨理由很多，尤其是開放萊豬可以加入CPTPP拚經濟，但哪個國家會為了拚經濟犧牲人民健康的？蔡政府說反萊豬怕美國生氣，難道台灣人民不生氣？蔡政府完全執政後完全腐敗與獨裁，逼著台灣人接受毒豬，我們身為主人能忍受嗎？反萊豬就是人民做主、反獨裁的運動。

秋鬥總召黃德北表示，異議的聲音是台灣珍貴的價值，不容當權者的打壓及網軍的霸凌，去年8月28日蔡總統宣布進口美國萊豬，並在今年1月1日開放，台灣的民主是數十年來一點一滴爭取來的，對於蔡政府獨裁式的把台灣人民健康當作政治資本，若公投日不出來用直接民主的方式表達人民的怒吼，台灣的民主將會繼續沈淪下去。