警方攔下和友人騎車併行的騎士，發現有酒容，當場實施酒測超過標準值，被移送法辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市小港分局警方8日凌晨在中安路執行巡邏勤務，見前方2名分騎機車的男子騎車不穩還併行說話，形跡可疑，趨前攔查時，聞到2男身上飄散濃濃酒味，警方當場實施酒測，一測均超出標準值，2男坦承一起喝酒，想說酒足飯飽騎車回家有個伴，才相偕騎車返家，未料卻衰遇巡邏警網，雙雙被上銬送辦。

小港分局桂陽派出所警員陳品丞、劉冠廷於8日晚間執行轄區巡邏勤務，深夜11時許，巡經中安路和金城路口，發現前方63歲的范姓男子和65歲的陳姓男子各自騎車併行聊天，行進方向未呈直線，車頭不穩，警方研判2人可能有酒駕行為，於是趨前攔查。

警方接近范、陳2人時，發現2人身上有酒容及酒態，嘴中和身上都飄散陣陣酒味，於是呼叫支援警網到場，警方對范、陳2人實施酒測，結果酒測值分別達0.41毫克和0.33毫克，超過標準值。

2男坦承當晚先在中安路上的餐廳和一群友人用餐，席間喝了一些酒，餐敘後，因2人都住離餐廳不遠的鳳山區，想說沒那麼倒楣會遇到警察，才相偕一起騎車返家，沒想到人算不如天算，還是遇到警方衰被逮，警方訊後依公共危險罪嫌將范、陳2人送辦。

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