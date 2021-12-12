餐廳老闆葉國卿請師傅以1300多片烏魚子貼在龍身上，非常吸睛。（民眾提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣東石鄉永靈宮建廟已有200多年歷史，建廟後從未舉辦謝土大典，廟方近年完成廟宇整修，盛大舉辦三朝清醮大典，在地的海龍園餐廳以1300多片烏魚子打造約10公尺的神龍，看到的民眾都直呼澎湃，還有不少人與神龍合照。

餐廳老闆葉國卿說，一般神龍大多是魷魚片做龍鱗，因建醮是百年盛世，想做不一樣的神龍，請製作神龍的師傅用約1300片烏魚子貼在龍身，龍長超過10公尺，頭、尾都會動，效果很好，光是烏魚子的成本就超過50萬元。

除烏魚子神龍外，這次永靈宮普度有1萬6000桌、121隻豬羊，另還有從新竹來的1111台斤神豬，昨天晚上運抵永靈宮，子時敬獻天公。建礁委員會表示，籌備礁典過程中雖遇上疫情，但不減村民及信眾的熱情，估計本次建礁活動需耗資3500到4000萬元，也有地方素人、製作專屬歌曲「齊心同圓百年祈願」，相當熱鬧。

建礁委員會副主任委員暨管委會主委陳建明先生表示．永靈宮主祀五府千歲、刑府千歲、侯千歲暨列位正神，二戰期間，先民為躲避空襲向五府千歲、上蒼祈願。若能平安躲過空襲、國家得以太平將叩答神恩，為完成先人所願、延續其精神，因而以禮謝恩。