台東縣環保局聯合警、監大力取締噪音車輛，2個月以來攔檢5000輛汽機車。（蔡旻妤攝）

台東縣環保局聯合警、監大力取締噪音車輛，2個月以來攔檢5000輛汽機車。（蔡旻妤攝）

台東縣環保局近期聯合警方、監理站等單位大力取締噪音車輛，2個月以來攔檢5000輛汽機車，共開出20多張罰單；環保局提醒，車輛若超過噪音管制標準，依法最高可開罰3600元罰鍰。

省道台9、台11線上，改裝汽機車呼嘯而過，噪音嚴重影響鄰近居民安寧，居住交通要道旁的民眾不堪其擾。民眾指出，每逢假日、國定連假情況更嚴重；為此，台東縣環保局自今年8月起，分別在省道台11線及台9線公路上，不定時、不定點設置稽查點取締違規車輛，提升執法頻率。

「來，麻煩機車幫我熄火一下，往前停！」環保局、警方在省道旁攔下大批機車騎士，環保局說明，透過科技執法儀器，如攝像頭、魚眼、噪音器、風速計，再加上電腦自動判讀，汽機車輛噪音經去除背景環境及其他音源干擾判別，來往車輛只要超過法定分貝數，若被判定為違規，就會祭出1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

環保局指出，執行科技執法時，稽查人員會在架設點前方100公尺到300公尺間放置「前有聲音照相，請降低音量行駛」告示牌提醒汽機車駕駛人，並根據不同道路速限訂有不同噪音標準值。民眾如行駛在速限60公里的道路上，不論是駕駛何種機動車輛，車輛噪音值皆不得超過90分貝，建議民眾可參考環保署「聲音拍照科技執法實務運作指引」。

此外，警方將針對車輛違規改裝部分取締開罰，提醒車輛所有人或使用人，如有改裝車燈、設高音喇叭、排氣管改裝（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等，經認定違規屬實，將依道路交通管理處罰條例開罰。