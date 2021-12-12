兩岸緊張狀態隨著美台關係逐步升溫而牽動美中關係，成為美國會兩黨關注的首要外交重點。共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）稱，他認為中國將在2030年之前將對台灣「由內而外」地推動統一目標，一點一滴地以「切香腸式」手段影響台灣，讓台灣人民認為統一趨勢無法抵擋，進而轉向考慮統一談判。

據《美國之音》報導，共和黨參議員魯比奧周三在華盛頓研究機構美國羅盤（American Compass）於希爾斯代爾學院（Hillsdale College）演講時說，雖然中共願意對台動武，但他不認為中共會這麼做，例如讓海軍陸戰隊登陸，進行長達數周和數月的作戰。

經常在政治上對中國採取強硬態度的魯比奧在談到中國將會採取何種手段實現其統一目標時明確指出，他認為中國會一點一滴地瓦解台灣的抵抗。「我的預測是，台灣在某些地方管轄著一系列較小的島嶼和岩層，那些地方中國已經宣稱是屬於他們的，中國可能會去其中一些較小的島嶼，開始建造一些軍事設施等，世界敢為這件事做點什麼嗎？美國會為這些現在由台灣管轄的小岩層而去開戰嗎？台灣能做些什麼嗎？」

魯比奧說，這樣的作法最終會導致台灣軍方和政府產生一種「統一不可避免」的想法，因此最好先和北京談判統一條件，向北京屈服。那些條件一開始看起來會很類似當初和香港和澳門的條件，表面上看起來很好，但最後都會慢慢失效，「就像是切香腸那樣，一片片很薄地切，直到最後什麼都不剩。」

他還表示，如果台灣被中共以武力奪取，美國無法也不願做任何事情的話，就不只是對美國在亞太地區的力量、盟友和對不同盟友承諾的結束，「而是對全世界所有這一切都結束了」。另外，全世界最大的半導體工廠在台灣，這會是個很大的問題。

魯比奧認為，目前中國軍力發展最大的目標是成為區域霸權，能在任何一場衝突獲戰爭中獲勝。中共的對此的定義是讓軍事干預的成本過高，以至於美國不會採取干預行動。美國應對的首要方式就防止中共到達他們認為可以為所欲為的水準，其次是要增加中共武力干預台灣的成本。只要武力犯台的成本愈高，中共這麼做的可能性就愈低。因此台灣必須積極發展不對稱作戰能力，採取「豪豬戰略」。