迷霧森林樂團以西洋搖滾曲風演唱（戴上容攝）

木工歌手陳思瑋則以高亢嘹亮的歌聲憾動全場（戴上容攝）

陳怡婷演唱（戴上容攝）

范逸臣演唱（戴上容攝）

蔡家蓁演唱（戴上容攝）

曾心梅擔任壓軸（戴上容攝）

大家手拿螢光棒隨著歌聲擺動，氣氛熱絡。（戴上容攝）

新北市文化局與旺旺中時媒體集團合作舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，12日在三重綜合體育館演藝廳登場，副市長謝政達等人與志工朋友欣賞范逸臣、迷霧森林樂團等藝人精彩的演出。旺旺文教基金會主任周哲仁表示，志工們在疫情中扮演重要角色，希望透過精彩表演感謝大家的努力。

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會12日下午於三重綜合體育館演藝廳登場，新北市副市長謝政達、文化局長龔雅雯、三重區長陳奇正與新北市議員王威元都到場欣賞，現場齊聚千名志工，大家手拿螢光棒隨著歌聲擺動，氣氛熱絡。

演唱會由藝人台二線擔任主持，他們先以歌曲「我的歐兜賣」熱鬧開場，迷霧森林樂團以西洋搖滾曲風演唱，芯樂舞團與台下互動帶動超嗨氣氛，木工歌手陳思瑋則以高亢嘹亮的歌聲憾動全場、接著由陳怡婷、范逸臣、蔡家蓁多位實力派歌手輪番演出，最後由曾心梅擔任壓軸，讓志工們度過愉快的周末假期。

副市長謝政達表示，感謝旺旺中時媒體集團長期舉辦公益演唱會，凝聚人民情感，以音樂宣揚奉獻精神。新北市志工人數是新北市推動各項業務的軟實力，約13萬6千人是全國之冠，新北市府開辦許多長者服務政策，如共餐、佈老志工高齡照顧存本等，讓長者都能在地健康樂活。

旺旺文教基金會主任周哲仁指出，志工朋友是台灣安定不可缺少的力量，他代表蔡衍明董事長及員工感謝所有勞苦功高的志工朋友，另感謝參與演出的藝人朋友，他們在疫情嚴峻期間有長達半年沒有演出機會，當疫情紓緩舉辦公益演唱會時，他們都全力配合。