郭雪芙近年戲路大開，角色越來越多元。（Ciao潮旅提供）

郭雪芙在近期參與演出的3部影視作品中，可以見到她不同以往的面貌，像夯劇《華燈初上》中，她和一票實力派女星與一線男星同台飆戲，她飾演的王愛蓮（Aiko）原本是個外送小妹，卻誤打誤撞走進這家店中，被客人拉去陪酒，意外發現錢好賺，郭雪芙說：「我覺得這角色很有趣，是有點年代的，和我以前演的角色很不同，因此主動爭取。」

經過了拍攝前的田野調查和讀本，郭雪芙發現所謂的日式酒店和想像中很不一樣，「當日式酒店的小姐不能無聊，必須要會講話，察言觀色，有手腕，對時事和客人的職業、背景有所了解，並要懂得和客人Social。我聽說在日本，真正厲害的酒店小姐是可以陪著大老闆們喬事情的」。

而在《正義的算法》中，郭雪芙收起了王愛蓮的市儈，化身為充滿理想性的菜鳥律師，對比現實派資深律師的陳柏霖。在互相切磋、磨合的過程中，理想與現實的拉扯，慢慢接近心中的正義。《正義的算法》一改過去律師戲的嚴肅，表現資深VS資淺，男VS女兩名律師之間的有趣互動。

郭雪芙拍《山中森林》是另1個新的挑戰，飾演「王子」邱勝翊的女友。在這齣以兄弟情誼為主的電影中，郭雪芙和王子的文戲是比較柔的支線，身為黑道分子的女友，她內心糾結，但要表現得更溫柔，為了這角色，她和王子特別找了表演老師來指導，「用溫柔的方式幹譙，這和我本人的個性差很多，是我從沒想像過的表現方式」。