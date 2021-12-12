中信兄弟奪下暌違11年的總冠軍，12日在台中舉辦封王遊行，吸引上萬人球迷熱情參與，還有許多球迷騎機車、腳踏車跟隨車隊，總教練林威助看到球迷擠爆台中街頭，還不時有鞭炮聲熱情歡迎球隊到來，「每一個點都有這麼多球迷，真的多到有點感動。」

今年是林威助執教一軍第1年就帶領球隊奪下總冠軍，「很多球迷都說等了11年，辜董（辜仲諒）也說等了20年，其實我也是等了19年，能夠參與第一次的總冠軍遊行，很光榮也很幸福。」

林威助也說，自己身為台中市民，能把中信入主球隊第1座冠軍留在台中，是件很光榮的事，他還透露，遊行路線中還經過家附近，看到哥哥也出來觀看遊行。助總也對騎車跟車的熱情球迷留下深刻印象，他開玩笑說：「都沒有待轉嘛！小白有一直提醒，但大家還是跟著轉，每個點都看到很多球迷在等待、放鞭炮，甚至大樓上也有人，沒有拿到總冠軍真的沒辦法體會到這種感覺，這個殊榮是屬於大家的。」

執教首年就率隊奪冠，林威助也在第1時間向日本友人、學長報告好消息，其中包含金本知憲教練，「他說：『哇！這麼利害啊！第1年就有這樣的成績不容易。』我問他會給我什麼獎勵嗎？他說：『那我親你一下好了！』我就說：『謝謝你，教練。』」

從挑戰者變成衛冕軍，林威助深知明年各隊一定會把兄弟設成頭號目標，「4對砲口一定會對著我們，打起來一定會非常辛苦，一樣要求他們把最好態度表現在球場上，希望全體上下團結一新，邁向2連霸。」接下來兄弟預計在一月中後先展開重訓營，農曆年過後正式展開春訓。