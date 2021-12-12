台中市政府勞工局於8月份起陸續開辦三期的移工中文班將全部結訓，為展現移工自主學習成效，12日辦理移工語言提升成果發表會，讓學員藉由表演方式勇於開口，促進多元交流。勞工局長張大春表示，感謝承辦單位台灣勞工大聯盟理事長陳瑞，疫情期間採線上視訊上課，讓防疫學習不停歇，協助移工在台工作生活更順利。

勞工局指出，今年因疫情因素，8月起陸續開辦的課程採線上視訊進行，讓學員於防疫及休假期間也能在家學習；另此次更開辦台語課程，讓印尼及越南籍移工更符合工作所需；課程中也向移工宣導防疫規定，避免於課堂中群聚，雇主與移工也更安心。

來自印尼的RIYA表示，學習中文可讓老闆和朋友更易了解她的表達內容，老師也很有耐心，感謝勞工局讓她有這個學習機會；AGUSTINA也說，老闆說她去上了中文課後，中文進步了，希望勞工局能持續開辦中文課程。

張大春指出，在台工作的移工常因語言隔閡而溝通不良，根據勞動部調查，雇主聘僱移工困擾狀況統計，有近8成是「語言溝通困難」，此次成果發表會除展現學習成效，也鼓勵學員認真學習，齊聚一堂共同交流、互相砥礪，交換學習中文心得，盼吸引更多移工加入自主學習行列。