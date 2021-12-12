台北巿文山區的萬隆變電所今(12日)早發生大爆炸，導致雙北逾30萬戶停電。前民進黨立委郭正亮指出，今天的問題並非是備轉容量不足，而是10月和11月缺電，台電降壓處理後對供電系統造成的累積傷害一次爆發出來。郭正亮更透露，有不少電器行老闆說，最近修理冰箱和空調的人變多，也是和這有關，郭正亮更說，2024年新任的總統真可憐，一上任就馬上要面臨缺電的危機。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》中表示，今天絕對不是備載容量不夠，而是10、11月天氣比較熱，就降壓處理，「這點台電不敢回答」。而降壓會對電力系統造成累積傷害，家裡的空調和冰箱也會因此受損。至於為何要降壓，「因為缺電，10、11月真的缺電，台電不敢回答」，為了避免缺電，所以就降壓，降壓就導致電容器和電力系統受到一定的傷害，只是那時候還沒表現出來，今天就是累積之後的大爆發。

郭正亮指出，最近很多電器行朋友說，修理空調和冰箱的人變多了，就是因為降壓造成的損害。郭正亮直言，最離譜的是，國民黨立委曾銘宗6日質詢經濟部長王美花，綠電如何在2025年達到25%占比的目標時，王美花一直跳針稱會盡量努力，但電力是要超前部署的，到時候缺電了要怎麼努力？

郭正亮分析，太陽發電的部分，在比較容易開發的土地都用完了，現在做的都是不好開發的地形，能累積的發電量是比較少的。面對台灣電力狀況的前景，郭正亮感嘆，「只剩4年，2024的總統真是可憐，只要一當選就面對電力調度問題」，且屆時為了避免缺電，核一、核二和核三不知要用到民國幾年。

郭正亮更說，現在台灣還面對氣候變遷問題要減碳，但按照目前比例，到2025年，台灣的火力發電占比將達到80%以上，火力發電占比變成亞洲最高，變成國際大笑話，而政府有說要如何同時因應缺電和氣候變遷嗎？