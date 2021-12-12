動物園是許多小孩子最愛去的地方，其中凶猛動物的老虎園區令許多人又愛又怕，一名網友貼出一張新竹市立動物園孟加拉老虎的照片，值得注意的是，老虎籠內的水池竟然有2隻童鞋，卻不見人影，不禁令人擔心小朋友人呢？驚悚畫面曝光後讓眾人嚇傻。

一名網友今(12)日在臉書社團《新竹爆廢公社》貼出一張新竹市立動物園的照片，在孟加拉老虎籠內的水池中，竟然有2隻童鞋，原PO特別把照片中的童鞋圈起來，發文問道「來新竹動物園的小朋友人呢？只看到鞋子在老虎旁邊」。

從照片中可見，老虎正在池邊踱步，而池中只剩下疑似孩童掉落的一正、一反球鞋浮在水面上，令人忍不住聯想是否發生甚麼不測？照片曝光後網友嚇壞，紛紛回應「被老虎吃掉了嗎？」、「天ㄚ！午餐」、「肚子裡」。

不過也有網友認為「應該只是鞋子掉下去吧？」、「那麼高，除非有人把小孩丢下去，不然老虎上不來」、「要是有小孩被老虎吃掉，覺得是台灣3天到一個星期的頭條一直報」。

園方接受媒體訪問時表示，確實是有遊客的鞋子不慎掉進老虎籠水池，由於孟加拉虎的高處觀賞區有格狀柵欄，因此常常有東西不慎掉落，園方也在老虎進入室內後，幫遊客撿起掉落的鞋子，並沒有發生任何意外，所幸只是虛驚一場。