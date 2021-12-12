心虛？蔡英文9年前「這4年過得好嗎」影片悄下架 顏寬恒：面對自己都不敢

台中第二選區立法委員候選人顏寬恒今天成立龍井後援會砲火猛烈，批評總統蔡英文將「4年來你過得好嗎？」影片被設為不公開，下架2012年在野時對執政黨的批判要求，無法面對過去質疑政府的自己，重砲質疑說：「這位總統能說什麼？能做什麼呢？」；至於前台中市長林佳龍則是防治空污不力，才被市民唾棄下台。

對蔡總統為對手林靜儀助選時似有所指地說，民代是為服務需要的人，不是為了特定的特權份子，且「4年來你過得好嗎」影片最近改設為不公開等事。顏寬恒今天受訪時重砲回應。

顏表示，選舉就是選賢與能，他過去的成績及未來的目標都可呈現給選民來檢視。他並強調，蔡總統的指控大可不必，就像「4年來你過得好嗎」影片被設為不公開，偷偷下架2012年在野時對執政黨的批判要求，現在身為台灣最大的領導人，卻無法面對自己過去對政府的質疑，「那這位總統能說什麼，能做什麼呢？」

至於林佳龍在公投宣講會時宣稱，市民多吸2年空污是被顏寬恒及台中市長盧秀燕害的一說。顏則反擊，林佳龍是因空污防治不力才被人民唾棄下台，

顏並向對手林靜儀喊話，為何硬要逼二選區的選民接受中火燃煤或煤氣所產生的有毒的空氣？為何要台中鄉親承擔政府錯誤的能源政策，來替政府擦屁股。顏並強調，鄉親不能忍受台中火力發電廠增加燃煤，他的立場一直都是，中火除了等量除役及拆除外，不容許再增加燃氣機組。