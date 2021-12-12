南韓新冠疫情反撲，重症患者人數創紀錄。

南韓面臨新冠肺炎疫情兇猛反撲，至今已有894人屬於重症患者，刷新紀錄，韓國醫療系統癱瘓，現在還有1739人等不到病床，專家絕望表示，要等到有人死了才有病床。

韓聯社報導，韓國今（12）日新增6689例確診病例，新增確診人數連續2天低於7000人，不過重症病例卻持續增加，至今已經有894名重症患者，創下歷史紀錄，當地12月初重症人數約為400人，上一周暴增至800人。

重症患者人數暴增讓韓國醫療體系幾乎處於「癱瘓」狀態，全國加護病房床位使用率達80.9%，首爾地區更達90.6%，目前仍無病床、等著送醫的患者多達1739人，有患者甚至在急診室等候超過100小時。

在等候超過1天的患者中，70歲以上老人佔517人，有高血壓、糖尿病等高風險患者多達1222人。

首爾尤其是疫情中心，大首爾地區今日新增確診人數佔全韓國74.7%，新增2520人確診。

首都圈重症病床使用率高達86.5%，821張病床中已經使用了710張，首爾和仁川的重症病床使用率更超過90%，剩餘床位數分別不到40張及個位數；首都圈外的慶尚北道及江原道，甚至連一張重症病床都不剩。

高麗大學醫學院預防醫學教授千炳哲（천병철，音譯）認為，重症人數可能多達上千位。

嘉泉大學吉爾醫院傳染病學教授嚴仲植（엄중식，音譯）指出，剩餘床位很少，「但是重症患者每天仍以一定的速度出現。」他無奈描述醫院床位吃緊的難處，指出如果醫護人員成功降低死亡人數，那麼醫院就不會有額外的重症病床，如果病歿人數持續攀升，醫院就會有額外的病床，形容這種情況「諷刺」又「絕望」。