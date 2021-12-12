論文門近來又成為最受關注的新聞話題之一，連畢業於劍橋大學碩士的前台北市議員童仲彥也感到納悶。東華大學教授施正鋒認為，綠營或許未來良心發現，再出面講這件事。不過資深媒體人謝寒冰大笑，「老師畢竟還是相信人性本善，我認為人性趨向惡的成分比較大」，等事情過了，他們再也不會提這件事，因為很難堪。

東華大學教授施正鋒12日在《新聞大白話》質疑，論文怎麼不見了？證書怎麼也不見了？他自己的論文是用精裝，一本給爸爸紀念；證書也是用玻璃錶框，放在書房，一輩子吃飯就靠這一張證書。施正鋒強調，這就像「乳酪理論」，裡面洞很多，但要連成一線，實在很難，哪有這麼巧？「我不曉得發生什麼事情」！

對於童仲彥也出面質疑「論文門」，謝寒冰表示，綠營不是不敢講，是集體忽略，根本不提這件事情，讓這件事情消失。況且論文難免會出現小瑕疵，但為何全部的問題都發生在一個人身上？這才是最奇怪的地方。而且不只在英國發生，在台灣任教的學校也發生？到底為什麼？

謝寒冰認為，這件事情原本超級簡單，把論文拿出來，說明口試委員是誰，就解決了。或是說某人是同學，可以去問他就好了，這麼簡單！

對於綠營為何都不敢講？施正鋒認為，現在是共犯結構，講出來就完了，至少等下台，那些人的良心會忽然發現！

謝寒冰大笑稱，「老師畢竟還是相信人性本善，我認為人性趨向惡的成分比較大」，等事情過了，他們再也不會提這件事，因為很難堪。他強調，本來論文沒甚麼大不了，但彭文正為何可以追兩年？因為越追問題越大！奇怪的事情越來越多！為何奇怪的事情發生在同一人身上？這是最不可思議的地方！