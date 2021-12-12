中信兄弟12日在台中舉辦封王遊行，外籍投手教練佛斯特也一同參與，他也透露自己明年還會再披黃袍，「我的合約已經延長，百分之百會回來。今天遊行的氛圍、體驗非常好，看到路上這麼多穿著兄弟球衣的球迷熱情吶喊，一整年的辛苦努力都值得了。」

佛斯特去年12月28日就抵台，不同於其他洋將在球季結束後就離台，他因為班機出狀況，直到今天才要返鄉，但他也直呼幸運，正好能與妻小一起趕上封王遊行，「美國只有拿到世界大賽冠軍才能遊行，看到大街小巷有這麼多熱情球迷一起慶祝，感覺真的太棒了。」

從2017年來台至今，佛斯特終於在今年與球隊嘗到總冠軍的甜美滋味，但他不居功，將功勞全歸於球員本身，「親眼看到這群投手在場上，靠著自己能力去挑戰對手，從不斷的試驗、失敗中學習，到現在完成這了不起成就。自己從當教練起，從不會從休息室配球，都是他們自己在場上學習、不斷累積經驗。」

今天佛斯特將帶妻小搭機返美，他笑著說：「今年搭機的感覺絕對跟去年好很多。去年我在這邊11個月，沒有見到家人，最後是以輸家的身分回去，今年跟所有家人一起回去，帶著冠軍的成就感。」佛斯特也與球迷相約明年見。