台灣癌症基金會今天舉行「2021第15屆10大抗癌鬥士頒獎典禮」，29歲的陳苡寧名列其中。（林志成攝）

台灣癌症基金會12日舉辦「第十五屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」，抗癌鬥士陳苡寧（中）暢談個人聊罹癌治療過程，親友上台獻花給於加油打氣。（陳怡誠攝）

現年29歲的陳苡寧，2014年在一次例行的B型肝炎追蹤時，被診斷出患有肝癌。她表示，她現在還在抗癌的路上，仍不知道老天爺要藉此疾病教她什麼事，但她已學會擁抱自己的脆弱與不堪，把握當下。

癌症連續39年蟬聯國人10大死因首位，根據國民健康署108年統計指出，癌症發生人數破11萬人，平均每4分31秒就有1人罹癌。台灣癌症基金會今天舉行「2021第15屆10大抗癌鬥士頒獎典禮」，同時將這10個人的抗癌故事集結成《我要活得比過去精彩》一書，要鼓舞在抗癌路上的人。

陳苡寧記得，被檢查出罹患肝癌晚期那一天，從醫院返家的路上，從未在她面前掉過眼淚的爸爸，哽咽的說：「不要擔心，不管花多少錢，我都會把妳醫好。」手術後，經歷了連起身都痛得尖叫的日子，不服輸的她，隱瞞病情投入職場，成為社會新鮮人。

「我才剛畢業，什麼都還沒開始，就要停下來，真的很沒道理，也很殘忍。」陳苡寧坦言，到目前為止，仍不知道老天爺要藉這場病教她什麼，但她已學會「慢慢來沒關係」，決定以讓自己最舒服的步調走人生路。

另一位抗癌鬥士41歲的林子閎，他感嘆：「我不抽菸、不喝酒，而且定期運動、早歲早起，為什麼癌症還會落在我身上。」他的夢想正要起飛，正準備要衝刺，而上天卻跟他開了一個大玩笑。

罹癌前，林子閎就已投入癌症新藥的開發，同時也參與幾次慈濟捐髓小組，救助血癌病患，更透過骨髓捐贈系統，成功救了一位母親，沒想到幾年之後，他也成為被救助者。對於抗癌歷程，他表示，沒有不可能，相信自己、確信專業，才可能往前走。