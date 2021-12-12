許多人明明吃得不多，但是肚子卻脹得圓滾滾的，對此，營養師高敏敏在臉書粉專PO文指出，脹氣的原因來自於吃進去的空氣，或是大腸細菌分解未消化食物所產生的氣體，應盡量減少6大類食物的攝取，避免「滿肚子氣」的情況。

▍氣泡飲料

飲品中的氣泡會導致吞下更多空氣，建議如果易脹氣，可樂、啤酒、氣泡飲品就少喝點。

▍高脂食物

炸物、甜食需更長時間消化，尤其高脂肪食物所需要的消化時間也比較長，建議高飽脂肪攝取量要限制在每日攝入總熱量的10％之內。

▍澱粉類

各種豆類，如紅豆、綠豆、黃豆、豌豆等，都是屬於易產氣食物；另外像是地瓜、大小麥製品、糯米、馬鈴薯、玉米等澱粉類，有時也會造成脹氣問題。

▍蛋白質類

如果你是乳糖不耐者，吃進大量乳糖也可能會引發脹氣、腹瀉、腹痛，可改喝優酪乳、吃優格等發酵乳製品，同時也能補充每日所需的鈣質及益生菌。另外，植物性的蛋白質，如黃豆、豆漿、豆製品等也容易產氣。

▍蔬菜類

像是洋蔥、青蔥、大蒜、韭青花菜、包心菜等，都屬於易產氣食物。

▍水果及其加工製品

果乾、龍眼乾、香蕉、柿子等，都屬於易產氣食物，建議減少吃果乾製品，避免脹氣問題更嚴重。

高敏敏表示，以上這些都是容易產氣的食物，有脹氣困擾的人要減少攝取。除了避免產氣食物，也可以在吃飯時細嚼慢嚥、少說話，且盡量一餐至少吃滿20分鐘以上，因為時常狼吞虎嚥或是吃飯說話，容易吃進更多空氣。此外，也要維持良好運動習慣，有助於改善胃脹氣。

最後高敏敏提醒，若是已經減少攝取產氣食物，脹氣問題還是沒改善的話，一定要諮詢醫師或營養師，以免造成其他身體負擔。