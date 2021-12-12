「2021秋鬥大遊行」今(12)日於凱達格蘭大道盛大展開，秋鬥團體歷時1個月的下鄉行腳拚公投也於今日台北凱道會師。今年公投主題為「反獨裁、護民主、拚公投」，民團人士上台發言表示，很多NGO(非政府組織)從前反萊豬、護藻礁，也要求直接民權公投，結果後來都倒戈執政黨背棄過去堅守的價值，「藻礁根本是照妖鏡啊！」

秋鬥行腳隊伍走完屏東到台北的400公里，回到凱道會合，並與所有團體、政黨大合唱藻礁之歌，凱道由百人排出「YES TW」和投票符號的字，以及藻礁永存四個字，遊行民眾走過網軍大道，象徵終結網軍霸凌。

台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉表示，四個公投中，護藻礁、反萊豬和土地運動經歷的程序不正義完全相同，很多NGO從前都是反萊豬和護藻礁，也主張透過公投展現直接民意，後來都跳到對面了，可見藻礁是面照妖鏡。

陳致曉指出，台灣反核運動30幾年，但從未有任何一次主張必須要消滅生態，也因為破壞藻礁違反民進黨的黨綱，所以現在民進黨惡劣的把反核和藻礁綁在一起，「民進黨不想調高工業用電的價格，難道是怕資本家付不起嗎？當然不是！是因為不想改善台灣電力的管理，所以才這樣操作公投，許多反核人士也跟著政府推翻自己過去堅稱台灣不缺電的說法。」

陳致曉說，很多台派人士對這次公投有很多困惑，過去認為支持民進黨才是台派的作為，但有朋友說他們支持的是過去的民進黨，「那你就應該根據民進黨過去的價值來投票。」政黨應該是人民實現價值的載體，主體仍然是人民，但今天載體反過來想要控制我們，這次公投不是環保對環保，更不是藍綠對決，而是公民與鞋子(政府)的鬥爭，鞋子不好就該丟掉。

醫師蘇偉碩強調，政府必須依法治國，如果公投案通過，政府卻不依法辦理，那就是政府違反了法治國家的基本憲政秩序，帶領政府公然違反憲政秩序的政黨，就是違憲的政黨。

秋鬥發言人李建誠表示，台灣民主得來不易，這次看到執政黨失去了理想，放棄了進步價值，而公投是人民作主，不是民進黨當家作主。