女星陳妍希、劉詩詩都是著名的高顏值美女，陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》穩坐「國民女神」寶座，劉詩詩則是演藝圈的氣質女神代表，雙姝在2013年合作電影《不二神探》後，就各自在戲劇圈發展，而陸網近日則流傳一張陳妍希、劉詩詩私下相約練瑜珈照，陳妍希一雙大眼睛相當吸睛，頂著素顏的劉詩詩肌膚白皙、氣色紅潤，兩女神難得同框，畫面美到最高點。

陸網近日流傳一張陳妍希、劉詩詩私下相約練瑜珈照，只見兩女神都以一身運動穿搭亮相，陳妍希俏麗綁著高馬尾，她一雙濃眉電眼相當吸睛，坐在瑜珈墊上的劉詩詩則是頂著大素顏入鏡，儘管如此，劉詩詩整體狀態依舊極佳，她氣色紅潤，皮膚水嫩、光亮，一張小巧臉蛋就像塗了腮紅一樣。

陳妍希、劉詩詩練瑜珈照曝光，兩女神罕見同框美翻。（圖／取材自新浪娛樂）

陳妍希、劉詩詩難得同框，兩女神更開心對鏡頭比耶，畫面美到最高點，雙姝完全看不出都已升格當媽，不科學狀態讓網友看傻眼，紛紛驚呼：「美女和美女在一起的畫面就是好看」、「他們顏值也太能打了吧」、「劉詩詩和陳妍希都是氣質型美女，素顏狀態太好了，羨慕！」、「劉詩詩巴掌臉好精緻啊」。

其實陳妍希平時就保有運動習慣，她在網上也不時曬出健身照，對自我身材要求嚴格的陳妍希日前還發文直呼要減脂，陳妍希還透露她已「認真的」健身2小時，陳妍希的高顏值和好身材，看不出她已38歲，稱她是最美辣媽一點都不為過。