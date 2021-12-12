共同社報導，日本農林水產省在10日的消息稱，英國政府擬定撤銷日本福島附近食品的進口限制。在評估對健康的風險之後，英國政府認為即使撤銷限制，對英國消費者也沒有影響。從現在開始到明年2月將徵集公開意見，如果沒有太大的異議，預計明年春季就會撤銷。

報導稱，英國所撤銷的品項包括福島縣附近的蘑菇類、鰹魚，以及水果，像是杮子。宮城的蘑菇類與竹筍也可望解禁，包括9個縣23個農漁品項。目前，英國對於福島附近的9縣農漁產品，必須附上放射性物質檢測合格的證明，要是在9縣以外生產和加工的，那就無需提交產地證明。

據日本農林水產省的說法，2010年時，日本向英國出口的農漁牧食品出口額為45億日元（約11億新台幣），在311福島核事故之後，2012年減至37億日元(約9億新台幣)，到2020年恢復到了56億日元(約13.6億新台幣)。

英國此舉可能與CPTPP有關，他們已啟動加入跨太平洋夥伴關係協定的正式談判，要拿出相應的貿易舉措做為誠意。

在英國走向撤銷對福島食品的限制後，仍有中國大陸、韓國和香港等13個國家與地區，對日本產食品實施進口限制。日本政府將繼續呼籲向這些國家和地區能夠解除限制。

美國是在今年9月撤銷，歐盟也在10月起部分放寬。顯見在東日本大地震的10年後，各國已逐步解除福島核災的環境影響看法。