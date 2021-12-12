文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台電位於台北市文山區的萬隆變電所今(12)日上午爆炸起火，導致台北市文山區、新北市新店區逾30萬戶停電，造成民眾生活不便。對此，宅神朱學恒直言，「政治愚弄不了物理定律，口號騙不過科學」，並指若如果政客跟信徒都誤認為選舉就是一切，國家就會繼續沉淪。

針對變電所爆炸導致大停電，台電表示，這次設備事故，主要是台北一次變電所發生設備故障過熱引發起火，這也是台電一次變電所近兩年來首次發生事故，因設備故障過熱，造成失火，因在室外，濃煙大，進而造成其他斷路器跳脫，引發七張配電變電所、大豐配電變電所、木柵、博嘉、深坑、安康二次變電所、粗坑、桂山、烏來發電變電所停電。

同時，台電也指出，這次停電是屬於設備故障，將依規定來辦理用戶電費扣減事宜，會依照停電時數做扣減。

對此，朱學恒今天在臉書上發文表示，政治愚弄不了物理定律，口號騙不過科學，如果政客跟信徒都誤認為選舉就是一切，國家就會繼續沉淪。他更說，「你以為連P3實驗室病毒都會外洩只是偶然嗎？不，那是系統性崩壞的開始」。

網友們也留言回應朱學恒，「信徒只有靠信仰活著，物理定律、科學只會毀了他們自己的人設」、「又是誰按錯開關了」、「科學是殘忍的。它把一堆人用美麗的話術，無情的戳破」、「用愛發電」。