國民黨金門縣黨部今（12）日舉辦建黨127周年黨慶，表揚461位資深黨員，期許黨員同志在艱難時刻團結一致，群策群力重返執政，邁向充滿希望的未來。

縣黨部主委吳興邦感謝大家在國民黨失去執政、淪為在野，處境特別艱難下，仍不離不棄，支持到底，雖然國民黨被民進黨政治追殺，黨產被查封，戶頭也被凍結，但只要大家攜手共同打拚，重返執政就從金門出發。

吳興邦指出，「同舟計畫 萬人回娘家」號召失聯同志回來，馬上恢復黨權黨齡，也獲得基層熱烈回響，將持續延至明年2月28日，目前已有近3萬人回娘家。

吳興邦提醒，12月18日公投日，為了守護子孫的健康及爭取公民的權利，也為了經濟的發展與環境生態的永續經營，大家一定要出來投票，四個都蓋同意票。

縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和立委陳玉珍也呼籲大家在12／18一定要出來投票，支持國民黨「4個都同意、臺灣、金門才會更美麗」的公投主張。

在今天的黨慶活動中，入黨黨齡滿30、40、50、60、70、80年之資深黨員共有461位接受表揚，並頒發義務幹部派任書，包括義務副主委包括謝東龍、許玉昭、王添泉、呂瑞泰、莊嘉銘、李鍾靈、葉長茂、董水輪，以及各鄉鎮義務主任：金城鎮莊嘉銘、烈嶼鄉：林宜蘭、金沙鎮：馬自壯、金寧鄉：翁品洋、金湖鎮：陳錦章。