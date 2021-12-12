新竹市錦鯉協會12日於新竹縣新埔鎮鹿鳴里及會所舉辦錦鯉若鯉比賽，經過評選，全體總冠軍為黃建南、全體總亞軍為楊秋金，全體總季軍則是鯉池苑錦鯉養殖場，12日共有約500尾參賽，最小18公分、最大63公分，也讓參賽者彼此切磋養鯉技術及經驗。

新竹市錦鯉協會由桃竹竹苗區錦鯉愛好者、養殖業者組成，為了推廣大眾養殖，協會特別舉辦觀摩比賽，不需很大的空間、設備，「找對方法」魚缸、小池也可以養出漂亮的錦鯉。

此次比賽為新竹市錦鯉協會理、監事及所有會員贊助舉辦，邀請全國各地的錦鯉愛好家及養殖業者參加，參與品種非為4大類，為紅白、大正、昭和、其他類，並有10個部別，以每5公分為1個級距，依據體型、質地、各類該有的特徵、表現、花色、亮度等等綜合評分。

由於錦鯉被稱作「水中的活寶石」，因為配色豐富，傳統御三家如紅白、大正、昭和，很難找到一樣的配色，導致錦鯉愛好者不斷追求心目中的美魚。參賽魚的身價從數千到數萬都有，得獎者再經過2到3年的培養，身價有可能會翻倍，甚至逼近百萬元。