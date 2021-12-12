中信兄弟今年只有林智勝、官大元2名球員符合自由球員（FA）資格，至於是否行使，2人都尚未有定案，已是第2次取得FA資格的林智勝要大家禮拜三「拭目以待」，官大元則是交由經紀公司評估，但他強調，年齡不是考量的原因，「考量點太多了。」

林智勝在今年球季最後2場例行賽都開轟，生涯289轟追平張泰山保有的聯盟紀錄，明年球季每1發全壘打都將是紀錄，但是穿哪一隊球衣締造紀錄大家都在看。

第2度取得FA資格的林智勝之前曾表示，會在禮拜三才會「公布答案」，今天參加封王遊行後表示，目前還在跟經紀公司討論中，「經紀公司有別的想法，我的就很單純，他們有考慮現實面，考慮打完球後繼續當教練，但我想法就很單純，能打就繼續打，要退再說。」

受握5枚冠軍戒的林智勝，前4次是穿Lamigo桃園球衣時拿到，當時也有與猿隊一起參與封王遊行，「這次遊行跟過去很不一樣，是坐雙層巴士，而且台中市繞比較大，還滿爽的。」他也透露，自己有看到幾個穿猿隊球衣的球迷在跟他揮手，令他印象深刻。

同樣取得FA資格的官大元也是尚未決定是否行使，「經紀公司還沒有給答案，我覺得還有時間，也沒這麼急，緊事緩辦。要考量的點很多，但要不要提（FA），年齡不是考量的問題。」