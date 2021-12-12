中信兄弟李振昌與詹子賢季後一同動刀清除右手肘骨刺，李振昌表示，主要是考量日常生活方便性才決定動刀，接下來就是等2周後拆線看傷口復原狀況如何，如果順利，大約3個月可以好。

李振昌透露，骨刺影響導致日常生活有些不便，像是手會麻、拿東西時會沒力，「有看醫生，說不定拿掉會改善，其實這問題之前就有，但不知道今年為何睡覺手會麻，手痛得點也不是手肘，主要是拿東西，比如說我要從前方拿個盤子回來，可能會沒辦法伸直，會沒有力。」

雖然投球時不會受到骨刺影響，但這個狀況時好時壞，他表示，開刀主要是想改善手麻的問題，「目前還不知道狀況，要等拆線後展開復健，看看感覺如何。」至於是否能趕上明年2月的春訓？李振昌無法給肯定的答案，「來不來得及我不知道，因為醫生說要看每個人狀況而定，我就盡量去做，應該6個禮拜就可以慢慢做一些肌力。」

這是李振昌首次參與封王遊行，球迷整路跟隨車隊前進讓他直呼「很瘋狂」，「希望每年都可以封王遊行，但球迷安全要自己顧好，不要發生什麼意外。」

而與李振昌同日開刀的詹子賢也非常享受封王遊行，「真的很好玩，就一直亂喊也都不會累。」首次登上雙層巴士遊行，一出發時還沒注意到可能碰上樹枝，讓詹子賢留下深刻印象。

談到目前自己動刀後的狀態，人生首度動刀的詹子賢說：「現在就等傷口好，已經開始慢慢凹角度，也有稍微動一下，就等2個禮拜後拆線，拆線後就可以開始訓練，要趕上春訓應該沒問題。」且為了避免骨刺再度復發，詹子賢也會多加注意，吃些營養品避免骨刺再度找上身，「不然下一次再開刀應該就不會這麼興奮了。」