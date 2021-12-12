自去年新冠疫情爆發以來，不少民眾都會加入疾管署LINE官方帳號「疾管家」，以獲得最新防疫資訊，不過有人卻把疾管家當成暫存資料的對話框，還把謎片轉傳到對話框，沒想到卻驚見小編的神回應，讓不少網友看了笑翻。

原PO在Dcard發文表示，自己玩手遊時分享遊戲，會隨便傳給官方群組，得到的回答都是「抱歉目前不能回應您喔」的機器人回應，認為沒有人會看，有天就順手將謎片傳到疾管家暫存，打算等自己有空再看。沒想到傳到一半，卻收到小編回訊，「台灣最大線上疫苗問答平台上線囉！咦我是不是走錯棚了...」，讓原PO大感震驚，沒想到有官帳會有真人回覆。

男子將網傳謎片丟到疾管家對話框暫存，小編神回覆兩句讓網友笑翻。（圖／翻攝Dcard）

原PO分享手機對話截圖，不少網友看了笑說，「靠X超好笑」、「這是什麼神回覆」、「而且他秒回耶」、「笑死，疾管家不看我要看」、「疾管家不好意思默默看，想說詼諧提醒一下你」、「早上七點看這個不會太刺激嗎」，不過有人說，「他是預設回覆哦，多試幾次就知道回覆內容其實差不多」。

有網友留言分享，自己也把疾管家當記事本用，試驗在疾管家官方LINE傳送「腦殘」兩字，會收到「你也是!!」的回覆，「其他什麼惡毒的話都試過了，好像只有傳腦殘才會回這個」，感覺只有特定字詞才會觸發回覆。