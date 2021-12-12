桃園市消防局近日接獲民眾檢舉循線查獲，在楊梅區某處鐵皮倉庫內，有業者大量囤放爆竹煙火，派員現場稽查，查獲各式一般爆竹煙火總火藥量預估近4300公斤，負責人未依法儲存爆竹煙火，也未投保公共意外責任險，對負責人開罰新60萬元罰鍰。

消防局表示，在楊梅警分局上湖派出所員警的協助下，才順利讓負責人開門進入調查，入內後發現現場爆竹煙火堆積如山，儘管現場爆竹煙火有張貼合格標示，但並未依安全方法儲存，使爆竹煙火暴露在不穩定環境之中，有可能不慎引燃而造成重大傷亡。

消防局說，當場已依爆竹煙火管理條例第32條逕予沒入，並開罰負責人60萬元罰鍰，並出動近100人次進行搬運，由消防弟兄小心翼翼搬運爆竹煙火，以防止意外發生，經20多小時的努力，終於將該批爆竹煙火全數送運至合法安全儲存地點存放，並將依法處理該批違規爆竹煙火。

消防局局長謝呂泉表示，年關將近，業者為求在春節期間大賺利市，常有超量不當儲存及販賣的情形發生，呼籲業者，爆竹煙火一定要依爆竹煙火管理條例相關規定，以安全方法進行儲存、販賣，否則將面臨最重150萬元罰鍰，盼業者不要以身試法。