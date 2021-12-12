前國民黨立委蔡正元於11日在臉書表示，他又拿到一個學位，就是北京清華大學法學博士，尤其學位論文答辯口試，六位口試委員全票通過！並且香港三聯書店要約出版繁體字版本。網友留言，「恭喜真正的蔡博士」、「千萬要記得口試委員的大名」、「博士證書及博士論文一定要保管好」！
蔡正元詳列口試時間地點以及口試委員，分別為12月11日上午，口試的主試場在北京市海淀區清華大學法學院圖書館，答辯者蔡正元在台北的書房，以騰訊會議軟件上線，全程在學術網路公開播放。
口試委員有北京大學法學教授王磊、政法大學法學院院長焦洪昌、清華大學法學院前院長王振民、清華法學教授京都大學博士林來梵、清華法學教授耶魯大學博士劉晗、清華法學教授愛丁堡大學博士屠凱。
蔡正元的博士論文題目是《中國憲制規範下台灣的領土主權問題》，全文35萬字，從規範憲法學的研究途徑，建立憲法學及國際法學理論架構中，對於國家、主權、領土、制憲權、憲法管轄權的精確化的法律定義。
網友留言表示，「恭喜真正的蔡博士」、「不需保密30年」、「真博士，真論文！完全經得起檢視的學位！」「光明正大披露」、「千萬要記得口試委員的大名」、「博士證書及博士論文一定要保管好」！
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