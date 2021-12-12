舞蹈之星全國青少年單人積分賽總決賽在高雄圓山大飯店舉行。（大會提供）

舞蹈之星全國青少年單人積分賽總決賽在高雄圓山大飯店舉行，會中也宣導反毒。（大會提供）

舞蹈之星全國青少年單人積分賽總決賽12日在高雄圓山大飯店舉行，今年特別在中場由平均6歲的小小舞者表演反毒宣導舞蹈，總冠軍最後由陳亭瑀奪得，亞軍郭品薰、季軍李柔萱。

總決賽由高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會主辦，因關係年度積分，參與的小舞者們除了來自旗津國小、漢民國小、大寮國小、山頂國小、莊敬國小、樂群國小等全高雄的舞者，還有台南、台中和台北的選手與老師也來參加。

主辦人許哲睿表示，在高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會的推廣下，國標舞近年來已深入國中小，甚至還有專門的國標舞體育班和舞蹈班。舞蹈之星全國青少年單人積分賽從第1站到今天總決賽，總計有超過300位選手參賽。

高巿府毒防局長林瑩蓉說，這是一場力與美結合的運動賽事，只要充滿正向健康的運動能量，自然就會遠離毒品，小舞者將反毒宣導融入舞蹈中，從小扎根，是宣導反毒教育的最好典範。

今天的比賽有獨具浪漫的古巴倫巴舞、維也納華爾茲，美式捷舞，巴西森巴舞等，讓大家感受不同國家風情，另外還精心設計星光大道舞台，讓孩子們能享受榮耀時刻。