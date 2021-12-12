新竹員警便當只有白飯滷汁魚丸湯，北中南便當一比，真的好心酸！（翻攝中視新聞畫面）

心酸！員警80元便當只有白飯滷汁魚丸湯 新竹市警局回應了。

有新竹市員警近日在臉書貼出全國統一價位的勤務誤餐費80元吃什麼？照片是1盒只有少許酸菜的白飯、1袋滷肉汁、1碗魚丸湯，並直乎沒事不要調來新竹市。竹市警局今天則依警政署規定，調升每人誤餐費為100元，而有網友也表示，1碗滷肉飯、1碗魚丸湯確實是這價位，沒有不合理啊。

這名在新竹市服務的員警日前在臉書貼文表示，「沒事不要調來我們新竹市，這是我們輪值的80元便當，白飯、滷汁、魚丸湯」，由於照片確實是1盒只有些許酸菜的白飯與另外裝的滷肉汁及1碗魚丸湯，而那盒「白飯」看起來真是有點寒酸，因而引發網友討論。

貼文一出也讓各地警察分享便當菜色，其中，台中員警的便當有滿滿燒肉與地瓜、小番茄等配菜，台南更有大雞腿便當可吃，相形之下，竹市這滷肉飯、魚丸湯照片就顯得很心酸。

不過，實地了解新竹地區的物價，竹市著名的魚丸湯名店，確實是1碗魚丸湯有賣40元與45元的，因此滷肉飯就只能是40或35元，這價位算起來是滿合理的。

新竹市警局則表示，因應公投業務需要，市警局依據警政署規定，自12月3日起開設治安指揮所，並提供輪值人員中、晚餐便當，因有同仁反映便當主菜大都為雞排、豬腳、雞腿、焢肉、排骨、燒肉等，希望有所改變。

市警局祕書單位才輪替採購地方特色小吃，如米粉、肉圓、滷肉飯等，搭配摃丸、魚丸湯等湯品供同仁食用。12月11日中午為同仁準備的是新竹著名的魚丸湯、大碗滷肉飯，商家為避免滷肉飯發糊，還特別將滷肉汁另外包裝，因此導致飯盒內僅裝有大量白飯及些許酸菜的畫面。

市警局強調，大部分輪值同仁認同祕書單位作法，僅極少數同仁另有看法，警局關心同仁權益始終不變，對於少數同仁的心聲，會納入作業規畫的參考。

另，全國公投日已進入最後白熱化階段，相關維安工作日益加重，警政署考量相關勤務均須同仁辛苦執勤，特別調升所負擔之每人次午、晚餐誤餐費為100元。