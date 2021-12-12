桃園市觀音區桃科九路12日凌晨傳出有多輛改裝車聚集競速，大園警方獲報到場後改裝車一哄而散，警方目前正在調閱監視器以車追人，將通知相關人員到案說明。

大園警方表示，12日凌晨3時40分許接獲民眾報案指稱，位於觀音區桃科九路附近有多輛改裝車聚集競速，警方獲報後立即趕赴現場，但現場改裝車發現警車到場後馬上一哄而散、四處逃逸。

經警方調閱沿線監視器及相關影片，發現有多輛改裝機車確實有涉嫌競速行為，警方將根據車牌通知車主到案說明，依規定掣單舉發，並依公共危險罪送辦。

大園警方強調，危險駕車行為嚴重危害其他用路人、車安全，將全力查明聚集者身分，深入調查相關違法違規情事，警方執法公權力不容挑戰，依法嚴辦絕不寬貸。

大園分局交通組組長黃胤福呼籲，切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，警方亦持續編排取締危險駕車勤務，請民眾遵守交通規則，勿以身試法。