「2021秋鬥大遊行」今(12)日在風雨中於凱達格蘭大道盛大展開，透過秋鬥在歲末季節喊出對政府施政不滿的怒吼。其中台南星際美食廠有限公司董事長、台南市韓友會理事長廖盛芳身穿公投裝揮舞大旗，頓時成為全場焦點。他說，面對資源龐大的政府，民眾只能用直接民意扭轉錯誤政策、捍衛到底。

廖盛芳說，政策錯誤比貪污更嚴重，隨著萊豬的開放，食安的潛在威脅已是是進行式，自己每天在台南街頭上身穿公投裝揮旗，就是要喚醒民眾的注意，得知有1212秋鬥大遊行後，許多親友都迫不及待地租車北上共襄盛舉。

廖盛芳指出，自己本身是食品工廠負責人，如果近萊豬就沒生意做了，誰敢進口？

開放萊豬進口是喪權辱國的不平等合約，上周自己的食品公司才被衛生局查廠，查的就是乙型受體素，豬雞牛羊肉都送驗了，結果美國萊豬進口竟然不需要查廠，「我們為何不能查國外，政府說讓人民可以選擇但根本是挖洞給人民跳，哪有這樣的政府？」

被問到公投裝的創意，廖盛芳說，公投裝的主視覺就是清楚表達「同意」這兩個字，在民主國家裡，哪有政府選擇和人民對抗的？面對政府龐大的資源和權勢，我們只能用直接民意來對決，並捍衛到底。