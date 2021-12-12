大園區菓林國小校犬小虎於2021校園犬績優選拔中獲得特優，9月更赴立法院領獎。（菓林國小提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府動物保護處自今年1月起，為鼓勵學校認養流浪動物，只要流浪動物登記在學校名下，每隻犬、貓最高給予2萬元補助，今年有10隻校犬貓申請，明年起將改為評選制度，開放給更多公家單位申請。

桃園現有14校飼養校犬，總數有26隻，另有8校飼養校貓，總數有22隻。動保處處長王得吉指出，校園認養流浪犬貓暨生命教育試辦計畫，除了可以促進動物保護教育園區流浪犬貓認養率外，也可以同時推廣校園生命教育，自今年1月起試辦，有10隻校犬貓獲得補助。

「沒有限制一定要現在領養才能補助！」王得吉說，只要校犬、貓登記在學校名下都可以申請，補助飼料費、醫藥費、生活用品費及其他雜支，每隻最高可補助2萬元。明年預計擴大申請對象，將其他單位如警察局、消防局等納入，鼓勵認養流浪動物。

王得吉表示，除了校園認養流浪犬貓暨生命教育試辦計畫外，若寵物店、寵物美容業者等，有興趣也可以向市府申請成為幸福轉運站，目前全市總計有21家，全市認養率約8成5。

大園區菓林國小校犬小虎於2018年三番兩次闖入校園，被驅趕後又再度回來，被校方收編為校犬，小虎在2021校園犬績優選拔中獲得特優，9月更赴立法院領獎。負責照顧小虎的教師陳瑋婷指出，校園內有成立社團負責帶小虎去社區周邊散步，另外也有開設教導學生犬社清潔、牽繩、校犬玩具編織等課程，相當受到學生歡迎。

「不無小補！」陳瑋婷點出，其實學校沒有多少經費能照顧校犬貓，過去沒有補助時，校犬的飼料、玩具都得仰賴校內善心老師提供，有經費補助後也能提升校方推動友善動物課程的意願，即便2萬元補助不多，但對有需求的學校來說相當有幫助。