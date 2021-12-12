4大公投國民黨主張4個都同意，今（12）日在凱達格蘭大道與秋鬥會師，新北市長侯友宜並未參與，下午侯友宜出席金山立體停車場啟用典禮時，媒體詢問，不表態是否是刻意與公投保持距離？侯友宜說，最重要是以市民最關心的議題全力以赴，把自己的角色、工作做好，回應民意需要。
媒體追問，前總統馬英九希望侯友宜在最後階段表態支持4個同意，對此侯友宜婉轉避談，重申他最關心的還是民眾關心的議題，每個人在自己的角色、工作上全力以赴，回應民意，一切由民意來決定，好好做事、努力做事，這才是最務實的事。
4大公投國民黨主張4個都同意，今（12）日在凱達格蘭大道與秋鬥會師，新北市長侯友宜並未參與，下午侯友宜出席金山立體停車場啟用典禮時，媒體詢問，不表態是否是刻意與公投保持距離？侯友宜說，最重要是以市民最關心的議題全力以赴，把自己的角色、工作做好，回應民意需要。
媒體追問，前總統馬英九希望侯友宜在最後階段表態支持4個同意，對此侯友宜婉轉避談，重申他最關心的還是民眾關心的議題，每個人在自己的角色、工作上全力以赴，回應民意，一切由民意來決定，好好做事、努力做事，這才是最務實的事。
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