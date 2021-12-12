明發糕餅業店老闆娘王秋香，是第一位進駐蔡氏濟陽堂的店家，她希望民眾參訪之餘，能品嘗最道地的糕餅。（李京昇攝）

山腳蔡氏濟陽堂斥資經過兩年修復，11日正式開幕開放給民眾參訪。（李京昇攝）

苗栗縣定古蹟山腳蔡氏濟陽堂興建於嘉慶末年，迄今已有180餘年歷史，縣府斥資7千萬進行修復，今年確定委託磚家藝族協會經營管理，11日開幕並開放給民眾參訪。

相傳蔡府家祖先祖先乾隆初年從福建渡海來台，先到豐原經商，致富後遷居至苑裡山腳，並購置附近田地聘請大陸唐山師傅建造此宅，前後建屋時間長達十年，占地6百多坪。

蔡氏濟陽堂土地及建物，為蔡家後人所有，但是他們為了有效進行古蹟管理維護與適度開放，同意修復完成後將主要空間，交由苗栗縣政府經營管理20年。

文化觀光局長林彥甫表示，未來將透過苗栗縣定古蹟苑裡山腳蔡氏濟陽堂的經營，述說當地歷史發展與空間演變，串連周邊文化資產，包括山腳國小日式宿舍群、藺草文化館等，民眾可以來一趟文化小旅行。

另，蔡氏濟陽堂也開放餐飲、文創等行業團隊進駐。明發糕餅業店老闆娘王秋香，是第一位進駐蔡氏濟陽堂的店家，販售豆沙魯肉、古早味肉餅、紅豆麻糬餅，她希望民眾參訪之餘，能品嘗最道地的糕餅。