立委高金素梅、台北市議員羅智強11日在高雄沿途街講時，民眾跟他們揮手。(翻攝高金素梅臉書影片)

台北市議員羅智強、立委高金素梅11日搭乘公投宣傳小戰車在高雄沿途街講拜票時，民眾跟他們揮手。(翻攝高金素梅臉書影片)

1218公投將在12月18日舉行投票，已進入最後倒數，11日超級星期六，國民黨在高雄大寮舉辦「四個都同意，台灣更美麗」公投說明會，國民黨車隊也在高雄進行掃街，藍營猛將台北市議員羅智強、立委高金素梅搭乘公投宣傳小戰車從高雄蓮潭國際會館出發，沿途街講拜票。高金素梅今天(12日)在臉書分享他們在高雄掃街的影片，不少網友看到高雄民眾揮手的舉動，感動到想掉淚。

高金素梅今天在臉書分享她和羅智強高雄掃街的影片，影片中，只見沿途不少民眾跟他們揮手，有人騎車也不忘揮手，連摩托車上的小男童也揮起了他的小手，甚至有人豎起拇指比讚。

網友紛紛感動說，「看到高雄市民揮手支持，心裡好激動！謝謝你們！」、「看到高雄人民舉手支持比讚～居然感動想掉淚。」、「金素梅很受高雄人歡迎」、「看到高雄市民揮手支持，我感動到掉眼淚 看來台灣還是有希望的。」、「高雄人的熱情接納，讓人感動，眼睛一酸…」「這些民眾也太可愛了吧~ 騎士們要注意行車安全喔。小戰車好像沒來我家這邊，不然我也要揮手。」

也有網友說，「謝謝您愛高雄，謝謝你們來。我都哭了。謝謝您們。大家勇敢站出來。」、「希望高金委員能出來選高雄市長，我們一定全力相挺，台灣需要選一個像高金委員這樣為台灣、為原住民，一直努力奮鬥，像這樣的人，一定能為高雄市民謀福利。」、「哎唷，我被高雄人感動了，我感動落淚，他們好有理性，知道自己要什麼，高雄朋友們，記得四個都同意，台灣更美麗，高雄有藍天」、「不知道為什麼..看著揮手回應的民眾，感動到想哭。」

甚至有網友激動說，「好感動哦⋯繼韓市長後能讓我感動的政治人物，好久沒這麼感動了，看到快哭了。謝謝高金委員跟小強，謝謝您們為了公投的付出，也謝謝您們還到我的家鄉宣傳公投。我是北漂的南部人ㄧ定要回去公投，四個同意就是民意，公投ㄧ定要過。感謝你們！」